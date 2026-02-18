Roma, Koné riaccende il motore: è pronto per la volata Champions

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma riaccende il motore. Dopo quattro giri saltati per infortunio, infatti, torna in sella Manu Koné pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo e a suonare la carica nella corsa Champions.

Una competizione che il francese non ha mai giocato e che aiuterebbe a non cedere alle tentazioni estive. Koné, infatti, è il pezzo pregiato di una rosa che sta crescendo di valore grazie al lavoro di Gasperini. Il suo valore è destinato ad aumentare col Mondiale alle porte e con l'interesse di Inter e Psg. Il rischio di vederlo partire, in caso di mancato ingresso nell'Europa dei grandi, sarebbe alto. Per aiutare a scongiurarlo serve anche l'apporto del francese che ha smaltito la lesione muscolare alla coscia e sarà titolare contro la Cremonese per alzare i giri di un motore che dovrà essere al massimo tra una settimana contro la Juve.

Ma il ritorno di Manu fa riflettere Gasp anche sulla possibilità di un cambio modulo. Perché al momento l'attacco, Malen a parte ovviamente, non se la passa tanto bene. Dybala è ancora convalescente dal problema al ginocchio, Soule è alle prese con la pubalgia, Ferguson e Dovbyk sono perennemente ai box, Pellegrini è sotto tono e i nuovi ancora devono calarsi bene nella parte. Per questo il tecnico starebbe ripensando allo schieramento con Cristante avanzato e la coppia Koné-Pisilli (o E Aynaoui) a gestire la medíana. Un modulo già visto contro Sassuolo e Milan. Ipotesi, di certo c'è che la Roma contro la Cremonese deve ritrovare subito i tre punti e sfruttare il turno più ostico di Napoli (a Bergamo) e Juve (col Como).