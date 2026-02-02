Roma, il piano Gasp per la Champions: a Udine con Malen. Preso Zaragoza

Rispondere alla vittoria del Napoli, allungare sul Como e mettere pressione al Milan che gioca domani: il piano di Gasperini in ottica qualificazione Champions è chiaro e passa dalla partita di stasera a Udine. La Roma ci arriva con il morale alto dopo aver centrato l'accesso diretto agli ottavi di Europa League e ancor di più dopo l'ottima prestazione di otto giorni fa contro Allegri, ma forse un filo distratta dal mercato. Assente Dybala, il peso dell'attacco è tutto sul nuovo acquisto Malen, a conti fatti il vero grande rinforzo arrivato a gennaio. Con l'olandese in avanti giocheranno Soulé e Pellegrini, in mezzo El Aynaoui al posto dell'infortunato Koné, in difesa torna Hermoso, in panchina c'è spazio per il 16enne Arena in gol all'esordio in Coppa Italia 20 giorni fa. Gasp ha scelto il silenzio in vigilia, non altrettanto il collega dell'Udinese, Runjaic: "La Roma è una grande squadra ma io sono ottimista, perché stiamo bene e l'atmosfera è buona", ha detto l'allenatore austriaco. In panchina dovrebbe esserci spazio per il grande ex, Zaniolo, che ha accelerato il recupero dall'infortunio pur di non mancare.

(corsera)