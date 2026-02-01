Roma ecco i dribbling. Accordo col Bayern per l'ala Zaragoza. Arriva in prestito

La Roma ci ha provato fino alla fine, anche nella giornata di ieri. Poi, però, si è arresa e ha capito che per Christopher Nkunku non c'era più niente da fare, con l'attaccante francese che non ha alcuna intenzione di muoversi da Milano. Almeno fino a giugno. Ed allora Massara ha virato altrove, in Germania, andando a bussare alla porta del Bayern Monaco per Bryan Zaragoza. ì

Già, perché il folletto spagnolo gioca al Celta Vigo, in Spagna, ma è di proprietà del club tedesco. Che ieri si è mosso proprio con il Celta per l'interruzione del prestito, per poi "girare" il giocatore alla Roma. La trattativa è avviatissima e potrebbe vedere la fumata bianca già oggi. [...]

Ala sinistra di piede destro, lo spagnolo è già d'accordo con la Roma, ora si aspetta il sì del Celta. A cui la Roma - tramite il Bayern - ha offerto un indennizzo per ottenere il sì all'interruzione del prestito. [...]

Zaragoza è un giocatore piccolo di statura (appena 164 centimetri) ma molto bravo nell'uno contro uno. Vive di duelli e gli piace molto dribblare. Tanto che la scorsa stagione, quando era in prestito all'Osasuna, è stato il giocatore che ha provato in assoluto più dribbling nei 5 campionati top europei. [...]

