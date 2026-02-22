ROMA-CREMONESE: le probabili formazioni dei quotidiani. In campo anche i diffidati, davanti Zaragoza-Pellegrini con Malen

Alle 20:45 la Roma scenderà in campo all'Olimpico per affrontare la Cremonese, in un match valido per la 26ª giornata di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini cercano una vittoria fondamentale per la corsa Champions League. Secondo i principali quotidiani sportivi, il tecnico ha le idee molto chiare sull'undici titolare: e intende schierare anche i calciatori diffidati: difesa confermata con il rientro di Hermoso dal 1' accanto a Mancini e Ndicka. In mediana spazio alla fisicità di Koné e Cristante, mentre in attacco Malen sarà il terminale offensivo supportato da Pellegrini e Zaragoza.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

TUTTOSPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

LA REPUBBLICA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.