Roma-Cremonese: la moviola dei quotidiani. Promosso Di Bello, giuste le due ammonizioni e regolari i gol giallorossi

La Roma vince 3-0 contro la Cremonese grazie ai gol di Cristante, Ndicka e Pisilli e blinda il quarto posto in classifica: i giallorossi agganciano il Napoli in terza posizione con 50 punti e allungano soprattutto sulla Juventus quinta, rimasta ferma a quota 46 dopo il ko casalingo contro il Como. Prestazione sufficiente dell'arbitro Marco Di Bello (6.25), il quale dirige una partita molto corretta e fischia soltanto 23 falli: corrette le due ammonizioni (Thorsby ed El Aynaoui) e regolari le tre reti dei capitolini.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6.5

[...] Nessun episodio di particolare rilevanza per il fischietto di Brindisi che tiene sempre in pugno una partita corretta fino alla fine. [...] Al 32' manca un'ammonizione a Maleh per un'entrata su Koné. Al 66' intervento di El Aynaoui su

Bonazzoli: giusto estrarre il giallo per il giallorosso. Regolari i tre gol della squadra di Gasperini.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Alla fine soltanto una serie di piccoli errori e sbavature (solo per esempio: Malen che tiene in campo un pallone in maniera chiara, assegnata la rimessa dal fondo; reiterate perdite di tempo da parte della Cremonese). Ma - soprattutto visto quello che passa il convento - Di Bello la porta a casa con la sufficienza piena, e sembra un trionfo. Certo, la partita non è stata complicata: 23 falli fischiati (numero accettabile), due cartellini gialli, nessun episodio nelle due aree, accettazione da parte dei giocatori. L’arbitro di Brindisi è stato bravo a non complicarsela. [...] Non ci sono dubbi sulla regolarità dei gol della Roma: c’è l’angolo che porta all’1-0 (Maleh respinge un cross di Çelik), nessuna infrazione sul 2-0 (Cristante si libera di Terracciano senza commettere fallo) così come sul 3-0 (la rete di Pisilli). [...] Due soli ammoniti, entrambi corretti. [...]

IL TEMPO - VOTO 6

Prestazione positiva per Di Bello, che porta a casa senza problemi una partita senza particolari episodi nelle due aree di rigore. Dal punto di vista tecnico, l'arbitro pugliese riesce a mantenere una soglia del fallo abbastanza coerente per tutto il corso della partita. Il brindisino fischia il giusto, in un match corretto e senza particolari tensioni, anche grazie a una soglia del fallo non troppo bassa adottata

sin dai primissimi minuti di gioco. Anche dal punto di vista disciplinare, la direzione di Di Bello è positiva. Netto infatti l'unico cartellino giallo del primo tempo, per un intervento in ritardo di Thorsby su Pellegrini; ammonizione inevitabile. Inevitabile anche la prima ammonizione del secondo tempo, con El Aynaoui che interrompe un possibile contropiede di Bonazzoli: l'arbitro non ha dubbi ed estrae subito il cartellino giallo per il centrocampista marocchino. A inizio secondo tempo, Di Bello fa bene anche a non sanzionare il contatto tra Zaragoza e Zerbin al limite dell'area di rigore della Cremonese: è regolare il modo in cui l'ex Napoli riesce a fermare la corsa dell'ala spagnola. Nessun dubbio, invece, sul gol di Cristante: il centrocampista della

Roma colpisce di testa in arretramento, senza commettere alcun fallo. Allo stesso modo è ovviamente tutto regolare sia in occasione del raddoppio di Ndicka, che si libera dalla marcatura senza alcun contatto, che del definitivo 3-0 di Pisilli. Nel complesso, quindi, un ottimo ritorno in Serie A per Di Bello dopo uno stop di oltre un mese difficile da spiegare. L'ultima direzione del pugliese risaliva infatti al 17 gennaio scorso, quando arbitrò bene Udinese-Inter: all'Olimpico riprende il percorso di crescita del pugliese, candidato a ritornare a essere risorsa importante per Rocchi nell'ultima parte di stagione.

IL ROMANISTA - VOTO 6.5

Roma-Cremonese fila liscia per Marco Di Bello di Brindisi. Gara sostanzialmente corretta, con un primo tempo sotto ritmo e poche decisioni importanti. [...] Ammonisce giustamente al 23’ Thorsby per un entrata su Pellegrini in potenziale azione offensiva e pareggia i conti al 20’ della ripresa quando El Aynaoui in ritardo su Bonazzoli spende il giallo in ripartenza. Indenni anche i tre diffidati della Roma (Wesley rischia molto verso la fine per un intervento non riuscito).