Roma, che occasione. Gasp per l'allungo: "Voglio la Champions"

Con la Juventus che continua a sbagliare, l'occasione di stasera contro la Cremonese è troppo ghiotta per essere sprecata. Gasperini lo sa bene e non vuole cali di tensione: una vittoria porterebbe la Roma a +4 sui bianconeri prima dello scontro diretto. Per questo, il tecnico è pronto a rischiare anche i tre diffidati (Wesley, Mancini e Ndicka). "Questa è una partita fondamentale, non possiamo guardare oltre", ha dichiarato. L'obiettivo dichiarato è uno solo: la Champions League. "Sono io che ho fissato l'obiettivo in alto, parlando di Champions. Per me esiste solo quella, mi manca molto non giocarla", ha ammesso Gasperini, specificando di non essere venuto a Roma per un anno di transizione, ma "per costruire qualcosa di forte subito". L'allenatore ha poi lanciato una frecciata all'ambiente interno: "Il problema non è fuori, è dentro Trigoria che dobbiamo lavorare bene".

Per la sfida di stasera, però, ci sono problemi di formazione, con le assenze di Dybala e Soulé. "Speriamo di recuperare Soulé per le prossime gare. È per questo che stiamo cercando di capire quanto possono darci ragazzi come Venturino e Vaz". Proprio Venturino potrebbe partire titolare.

(...) Infine, una battuta su Francesco Totti e la famosa cena mai avvenuta. Gasperini apre le porte a un suo ritorno: "Non ne ho mai parlato con la società, ma per me sarebbe una grandissima risorsa, un'opportunità importante. E ho anche delle idee su come potrebbe essere valorizzato".

(gasport)