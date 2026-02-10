Roma-Cagliari: la moviola dei quotidiani. Marcenaro arbitra bene, giusto non fischiare rigore su Pisilli

La Roma batte il Cagliari 2-0 grazie alla doppietta di Donyell Malen e riaggancia la Juventus al quarto posto. Arbitro della gara, Matteo Marcenaro della sezione di Genova (6.25). Il direttore di gara gestisce bene una partita molto tranquilla, che fila via senza particolari episodi. Unico dubbio su un possibile rigore su Pisilli, ma giusto non averlo fischiato.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – VOTO 6,5

Al 5' del primo tempo Soulé trova Malen nello spazio, che viene atterrato da

Dossena. Marcenaro estrae il giallo, i giocatori della Roma chiedono il rosso per avere impedito una chiara occasione da gol. Corretta la sanzione, perché l'olandese non ha ancora il possesso della palla e la direzione generale dell'azione propende verso l'esterno. Al 38" protesta di Pisilli, che cade in area dopo un contrasto con Rodriguez, ma Marcenaro lascia giustamente correre. Match tenuto sotto controllo anche perché non ha proposto situazioni spinose. Comunque, estrae sei gialli.

CORRIERE DELLO SPORT – VOTO 6

Non una partita indimenticabile per Marcenaro, sembra sempre camminare sulle uova, mai sicuro fino in fondo nelle scelte tecniche e disciplinari, quasi timoroso,

tanto che ha dovuto puntellare la sua partita con ben 32 fischi e addirittura 6 cartellini gialli. Non un bel segnale. Resta un dubbio per un placcaggio di Rodriguez su Pisilli, passato quasi sotto silenzio. Lancio nel cuore dell'area del Cagliari di Cristante per Pisilli, che ha conquistato il vantaggio rispetto a Rodriguez e prova a tagliarlo, il difensore rossoblù saltando arriva con la vita sul collo dell'avversario, franandogli addosso in maniera scomposta. Marcenaro fa proseguire, lo giustificheranno come contatto leggero, ma a centrocampo chiunque fischierebbero fallo, perché in area no?

IL MESSAGGERO - VOTO 6,5

Arbitra bene, sempre nel vivo del gioco, capace di giudicare l'intensità dei contrasti ed abile allo stesso tempo ad utilizzare lo stesso parametro per non spezzettare troppo il gioco.

IL ROMANISTA – VOTO 6

Fila tutto liscio in Roma-Cagliari, pochi episodi e niente ricorso al VAR. Marcenaro di Genova esce dall'Olimpico senza infamia e senza lode, tiene bene una partita facile. Fischia poco nel primo tempo e estrae cartellini giusti, per Dossena e Palestra. Nella ripresa bisticcio Mazzitelli-Mancini, ne fa le spese solo il romanista. Poi Malen fa ammonire Gaetano e a 9' dalla fine Zaragoza "spende" il giallo per fermare Palestra vicino al vertice destro dell'area di rigore ma al 43' stordisce Idrissi che è costretto a farsi ammonire.