Ritorna Koné, il motore di Gasp

Koné è come quell'amico del quale li accorgi dell'assenza soprattutto quando non c'è. [...] Basterebbe limitarsi ai risultati: nelle ultime 4 partite senza il francese tra campionato e coppa, la Roma ha ottenuto appena una vittoria, quella senza storia contro il Cagliari. Poi, pareggio a Napoli e contro il Panathinaikos, più il ko di Udine. Nel breve periodo, il peggior ruolino di marcia stagionale di Gasperini. [...]

Se è vero che a decidere le partenze sarà perlopiù il mercato (a seconda delle proposte che verranno recapitate per i vari Svilar, Koné, Ndicka, Soulé e Wesley), c'è da scommettere che privarsi eventualmente di Koné sarà molto più difficile rispetto all'estate scorsa.

Ora il francese torna nel momento più difficile. E non si guardi soltanto a domenica dove la Cremonese appare un ostacolo non insormontabile. Torna proprio nel momento in cui la Roma si appresta a chiudere il mese di Febbraio con una partita a settimana, appena prima del big match con la Juve e nel momento in cui parte la volata Champions. Con Koné, tra l'altro, Gasp ha finalmente tutti i centrocampisti a disposizione, il che gli permetterà di farli ruotare senza problemi. Anche se quando Manu c'è, Manu gioca.

