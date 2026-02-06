Riso: "Vicini al rinnovo di Mancini e Cristante, presto le firme"

TUTTOSPORT - Beppe Riso, agente di Mancini, Cristante e Venturino, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Queste le sue parole:

A proposito di centrocampisti: la Roma vuole blindare Cristante fino al 2029.Ci siamo per il suo prolungamento e quello di Mancini coi giallorossi?

"Siamo molto vicini al rinnovo di entrambi. Mancano solo le firme: ci siamo quasi. Con Gasp poi sei obbligato a sognare in grande, il mister ti trascina e fa alzare l'asticella. Ormai Bryan e Mancio stanno a Roma da tanti anni e sono diventati due colonne della squadra, che vogliono aiutare a conquistare traguardi imporranti".

Lei gestisce pure parecchi ragazzi giovanissimi e in rampa di lancio: da chi si aspetta grandi cose?

"Alla Juve c'è Pipitò, un ragazzo del 2010 davvero forte. Sono però curioso di vedere Venturino alla Roma: Lorenzo vanta qualità importanti e con un allenatore come Gasperini può tirarle fuori pienamente".