Ripartenza Roma: Malen, super doppietta al Cagliari. Gasp ritorna in zona Champions

LEGGO (F. BALZANI) - Il Malen necessario per ritrovare la zona Champions e far sorridere Gasperini. La Roma domina il Cagliari grazie a una doppietta dell'olandese e aggancia la Juve sotto gli occhi di un Totti sempre più vicino al ritorno. Di fatto ieri sera all'Olimpico non c'è stata partita. Per sbloccare il match ci è voluta una magia di Malen che di pallonetto ha superato Caprile sfruttando l'assist di Mancini e alimentando l'entusiasmo dell'Olimpico. L'attaccante si è mosso alla grande tra le linee glorificando quel gioco che non è mai mancato ma che aveva bisogno di un terminale offensivo di questo livello. Nella ripresa, dopo un quarto d'ora di rilassamento, la Roma ha accelerato ancora e ha trovato il raddoppio in spaccata proprio con Malen su assist di Celik. Un gol che era nell'aria da qualche minuto e che di fatto ha chiuso la gara dell'Olimpico in cui a contraddistinguersi sono stati anche Pisilli e Ghilardi. Dopo un'ora è arrivato il momento di Zaragoza che ha mostrato buoni numeri e qualche comprensibile imprecisione: "Abbiamo fatto un'ottima gara, questa squadra sa sempre come reagire. Malen? Ero straconvinto delle sue doti, segnerà tanti gol in questo campionato", le parole di Gasperini. In tribuna anche Totti applaude. L'ex capitano giallorosso ha assistito alla gara insieme al figlio e agli amici di una vita Candela e Scala. Nel prepartita Massara ha ribadito: "Totti è la storia di questo club e ha un ottimo rapporto coi Friedkin. Sicuramente sapranno se e quando sarà opportuno partire insieme".