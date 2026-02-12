Riecco Dybala Vaz recuperato Attesa Hermoso

Gasperini ritrova Dybala. Ieri, la Roma ha ripreso ad allenarsi e a Trigoria i riflettori erano tutti sulla Joya. Il numero ventuno giallorosso ha smaltito l'infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli ultimi tre impegni ed è tornato a lavorare con i compagni.

L'argentino ha recuperato per il Napoli e vuole essere protagonista nello stadio che porta il nome di Maradona. Allenamento parzialmente in gruppo per Robinio Vaz, che sarà a disposizione domenica, mentre hanno lavorato a parte Koné, Ferguson, El Shaarawy e Dovbyk. Il centrocampista francese proverà a sedere almeno in panchina, mentre il Faraone è ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achile.

Rientra nei programmi dello staff giallorosso la seduta personalizzata di Soulé, che deve gestire la lieve forma di pubalgia con la quale sta convivendo. Le condizioni dell'attaccante argentino non preoccupano in vista della gara contro la squadra di Conte. Lavoro individuale anche per Hermoso, che avverte ancora dolore al piede.