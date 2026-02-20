Rebus Dybala: la Joya ancora out. Il ginocchio continua a dare fastidio

La Joya è ancora in sospeso. Nemmeno ieri, infatti, Paulo Dybala si è allenato in gruppo e ora rischia di dare forfait anche contro la Cremonese. Nonostante l'esito negativo degli esami sostenuti a inizio settimana l'argentino avverte ancora fastidio al ginocchio sinistro. Al momento non viene preso in considerazione l'intervento chirurgico, ma le condizioni dell'articolazione verranno valutate giorno per giorno ed è una delle tante situazioni sotto l'occhio di Georg Ahlbaumer, il medico di fiducia di Friedkin e del chirurgo finlandese Lempainen. Di fatto Gasperini potrebbe avere Paulo al massimo in panchina domenica mentre spera di poterlo utilizzare contro la Juve tra due giornate. (...)

(gasport)