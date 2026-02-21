Ranieri ritrova Vardy. Dieci anni fa a Leicester vinsero la Premier insieme

Stavolta si ritroveranno davvero. Anche abbracciandosi, probabilmente, nel ricordo di quel che è stato. Già, perché poi sarà un ritrovarsi anche speciale, ad un soffio dal decennale di quella che è stata una delle imprese più belle della storia del calcio. Da una parte Claudio Ranieri, l'artefice principale di quel trionfo meraviglioso. Dall'altra Jamie Vardy, l'uomo che gol dopo gol ha marchiato a fuoco quella Premier League. Già, proprio quella vinta dal Leicester nel 2015/16, un romanzo che presto verrà ripercorso anche in un documentario ad hoc (e dove due delle interviste più succose sono proprio quelle a sir Claudio e all'attuale centravanti della Cremonese). Nella speranza che quel giorno possano (ri) festeggiare anche le Foxes, attualmente impegnate nella lotta salvezza in Championship. [...]

Quando Ranieri arrivò a Leicester non tutti parlavano bene di quel centravanti che a Leicester si era già affacciato da un po', ma che aveva anche l'etichetta della testa calda. Ed invece Ranieri riuscì ad entrare nella testa e nel cuore di Jamie: responsabilizzandolo e dandogli una fiducia che probabilmente non aveva mai trovato prima.

(gasport)