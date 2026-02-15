Primavera, la domenica della rivincita

Cancellare la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia e spingere in campionato. Questa è la missione della baby Roma, che stamattina sfida l'Inter in trasferta (ore 11, diretta tv su Sportitalia). [...] A Milano non ci sarà Di Nunzio dal primo minuto, ma sulla trequarti si scalda Della Rocca, forse in tandem con Scacchi. La conferma arriva dall'allenatore: «Di Nunzio sara con la squadra ma difficilmente partirà titolare per un problema avuto nell'ultima gara che gli ha precluso anche la convocazione in Nazionale. Non prenderemo rischi su Alessandro».

(Corsport)