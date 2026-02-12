Politano dal 1'. Oggi al lavoro con l'Ischia

I rientri, quelli preziosi. Domenica al Maradona contro La Roma, la prima delle ultime quattordici finali per blindare la Champions e restare comunque in scia di Inter e Milan, saranno diverse le novità di formazione rispetto alla sfida di martedì con il Como. In difesa mancherà l'ex di turno, Juan Jesus, out per squalifica dopo il doppio giallo di Marassi. Al suo posto è pronto a tornare a sinistra nei tre dietro Buongiorno, in panchia in Coppa Italia. [...]

L'altra novità sarà il ritorno dal primo di Politano, altro titolare storico dell'ultimo Scudetto, già in campo martedì al Maradona prima come esterno di centrocampo al posto di Mazzocchi (il suo ruolo, quello che ricoprirà domenica) e poi altro nei tre d'attacco dopo l'uscita di Vergara.

Conte sfrutterà questi giorni per ulteriori riflessioni sull'undici da opporre alla squadra di Gasperini. Lo farà oggi, alla ripresa, approfittando anche di un allenamento congiunto con l'Ischia Calcio, squadra che milita nel campionato di Serie D. [...]

