Podio nel mirino

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Ad Udine per iniziare febbraio nel migliore dei modi: tornare sul podio della Serie A. La Roma si presenta alla sfida contro l'Udinese di Runjaic con il vento in poppa della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League e del pareggio casalingo contro il Milan, primo risultato positivo della stagione contro una delle prime della classe. Gasperini, dopo gli esperimenti di ritrova molti dei suoi fedelissimi, con l'obiettivo di riprendere il Napoli al terzo posto della classifica. E, contemporaneamente, rispondere al successo della Juventus che l'ha fatta scalare al quinto posto. Per farlo, il piemontese, che è orfano di Dybala, ma ritrova il suo pupillo Malen al centro dell'attacco, vuole proseguire nello straordinario percorso avuto fino a qui in trasferta. Sono ben 21 i punti conquistati nelle 11 sfide giocate fuori casa. Un bottino ottenuto specialmente grazie al rendimento difensivo. Quello che inizia è inoltre un mese cruciale peri giallorossi, che devono arrivare nelle migliori condizioni possibili al doppio scontro diretto con Napoli e Juventus. Due sfide che possono decidere la stagione. Senza le fatiche delle coppe europee e con i volti nuovi arrivati dal mercato, Gasperini avrà modo di modellare e affinare ancora di più i movimenti e i meccanismi della squadra. Che può pure contare sul rientro in pianta stabile di Angelino, un giocatore che, se confermerà i miglioramenti fisici degli ultimi giorni, può essere considerato come un altro acquisto. L'attenzione dovrà quindi essere massima per continuare il percorso verso la Champions.