Per Dybala ancora terapie: punta a tornare con la Juve

Terapie, gestione del carico, pazienza e una sola, grande missione: tornare al meglio per la notte contro la sua ex squadra. Paulo Dybala vive giorni sospesi tra prudenza e determinazione, con lo sguardo fisso sulla prossima settimana, quando spera con tutto il cuore di poter tornare in gruppo. (...) Dopo una settimana di tregua, il fastidio si è ripresentato, mettendo alla prova la pazienza e i nervi della Joya. Non un allarme rosso, ma un campanello che impone attenzione e gestione millimetrica. Nessuna operazione sembra però essere all’orizzonte. Il club e l’entourage del giocatore infatti sono sulla stessa linea, convinti che il problema possa essere risolto con il lavoro mirato e il controllo dei carichi. (...) La sfida è doppia: contro il tempo e contro il dolore. Ma la sensazione è che la Joya abbia già fatto la sua scelta. Stringere i denti, lavorare in silenzio, e presentarsi pronta all’appuntamento. Perché quando la posta si alza, Dybala vuole esserci.

(corsport)