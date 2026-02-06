"Pensiamo al rientro di Totti". Dopo sette anni di spot e padel la Roma chiama il Capitano

L'annuncio lo ha dato Claudio Ranieri: «I Friedkin stanno pensando al ritorno di Francesco Totti. Lui è una parte della Roma». Una notizia che tocca le corde della romanità. E, soprattutto, ripropone la domanda che accompagna i giallorossi dal 2019: cosa è successo all'ex capitano negli ultimi sette anni? Da quando ha chiuso la sua prima e unica esperienza da dirigente, la sua vita ha preso altre traiettorie.

In questi anni si è fatto vedere e ha fatto parlare e scrivere delle sue imprese e della sua intimità. Senza mai davvero abbandonare il pallone. Lasciata la scrivania accanto all'allora ds Monchi, l'ex capitano è infatti tornato subito in campo. Prima due anni di calciotto. Poi è diventato ambasciatore del calcio vintage con le partite di Opcrazione nostalgia. Quindi, negli anni, ha iniziato a accontentarsi del ruolo di ospite in eventi in cui il calcio è contorno. Da New York a Wuhan, passando per Dubai e Miami, il volto di Totti è diventato un marchio: autografi e cene a pagamento. [...]

Dolori e nuove passioni. Quella per il padel, attività praticata in coppia con la nuova compagna Noemi Bocchi. Anche in questo caso, racchetta alla mano, l'ex giallorosso ha girato il mondo con le vecchie stelle della Serie A. Poi ha investito in zona Magliana per realizzare un nuovo centro sportivo intercettando fondi pubblici grazie all'inserimento del figlio Cristian negli organigrammi delle sue società. [...]

Si torna a Roma. E alla Roma, che ora vorrebbe offrigli di nuovo un posto. Una casa. Ci sarebbe il via libera dei Friedkin. Manca ancora quello di Totti. Fu lui a sbattere la porta sette anni fa, proponendosi come direttore tecnico alla vigilia dell'addio a Trigoria. Perché non vuole più essere solo un brand. Ma è lo stesso che negli ultimi anni, più che studiare da dirigente, si è costruito una dimensione da icona. Con successo.

Allora, dentro e fuori Trigoria, ci si chiede che mossa sia quella dei Friedkin. In ballo c'è il centenario del club. Appuntamento al 2027, anno che dovrebbe coincidere con la posa della prima pietra dello stadio a Pietralata. E se accanto al sindaco Roberto Gualtieri ci fosse proprio Totti? La narrazione che tanto piace alla proprietà Usa non farebbe una piega: il Gladiatore (persino tatuato) nel nuovo Colosseo. Passato, presente e futuro. E un incarico per il quale l'ex capitano non dovrebbe entrare nel dettaglio delle decisioni quoti-diane. Ambasciatore, simbolo. Non per forza manager. Sempre che al diretto interessato vada bene così.

(La Repubblica)