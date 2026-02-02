Pellegrini in dubbio: se non c'è ecco Pisilli

IL ROMANISTA (G. FASAN) - In attesa di abbracciare l'ultimo tassello arrivato dal mercato, lo spagnolo Zaragoza dal Bayern Monaco, Gasperini riformula la Roma impegnata a Udine. Abbondanza dietro, equilibrio in mezzo e ancora una volta carenza davanti. A difendere la porta di Svilar, il trio d'inizio stagione. Hermoso, Ndicka e Mancini. Sulle fasce si torna alla coppia Celik-Wesley e a centrocampo insieme a Cristante ci sarà El Aynaoui, apparso in formato Coppa d'Africa contro il Panathinaikos. Subito dietro c'è Pisilli. Il giovane prodotto del vivaio, però, può scendere in campo da titolare al posto di Pellegrini, se non recupererà da una lieve distorsione alla caviglia. A completare il reparto offensivo Soulé e Malen punta.

