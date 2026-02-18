Passo Champions

IL TEMPO (L. PES) - A ritmo di Champions.. Soltanto due volte nelle ultime sette stagioni la Roma ha avuto un rendimento così dopo venticinque giornate di campionato. Il pareggio ricco di rimpianti di Napoli permette comunque a Gasperini di staccare la Juve al quarto posto e, battendo la Cremonese, affrontare lo scontro diretto dell'Olimpico del primo marzo certamente davanti in classifica.

Una rincorsa lunga otto anni quella dei giallorossi che, anche senza l'obiettivo dichiarato, sperano anche in questa stagione di tornare in Champions. I 47 punti conquistati finora equivalgono al cammino delle stagioni 2020-21 e 2022-23, due annate nelle quali gli ultimi tre mesi di campionato sono costati caro alla Roma. In entrambe le occasioni, infatti, i percorsi europei incisero nel rendimento in campionato. Con Fonseca in panchina, cinque anni fa, i giallorossi raggiunsero la semifinale di Europa League ed ebbero un vero e proprio crollo in campionato proprio dopo il mese di marzo. Nelle ultime dodici gare, infatti, quella Roma raccolse solo 12 punti con un rendimento decisamente opposto a una prima parte di stagione di alto livello. All'ultima giornata, recuperando due gol allo Spezia, Pellegrini e compagni strapparono la qualificazione alla prima edizione della Conference League che poi sarà vinta l'anno successivo con Mourinho in panchina.

Proprio lo Special One è stato l'ultimo prima di Gasp a tenere un ritmo così alto, nella sua seconda stagione in giallorosso. Stessi punti e il momentaneo quinto posto in classifica con la Roma che fino a metà aprile rimase terza salvo poi concentrare le proprie energie sulla coppa. Un finale amaro con l'Europa League sfuggita nell'ultimo atto di Budapest e una conclusione di campionato con tanti giovani in campo. Dopo due stagioni complesse il tecnico di Grugliasco sta riuscendo a riportare su ritmi da Champions una squadra che è assente da quella competizione da otto anni (l'ultima qualificazione risale alla stagione 2017-18).

La missione del piemontese sarà proprio quella di non disperdere il grande lavoro fatto fino ad ora proprio come era accaduto nelle due annate citate. Il ritorno dell'Furopa di certo renderà più difficile gestire le energie, perciò le prossime due gare di campionato, da giocare all'Olimpico, saranno fondamentali. Prima la Cremonese per restare quarti poi lo scontro diretto con la Juve per provare lo scatto decisivo. Una missione resa possibile da un percorso virtuoso dell'allenatore ex atalantino che ha dato identità e nuova energia alla squadra. Con un Malen in più il sogno sembra più possibile, ma servirà fare il salto di qualità negli appuntamenti che contano. Intanto il passo è quello giusto, vietato fermarsi sul più bello.