Oltre 50mila spettatori a Fuorigrotta

Lo stadio Maradona sarà sold out anche per la grande sfida Champions, Napoli-Roma: come martedì con il Como nei quarti di Coppa Italia, stasera saranno oltre cinquantamila gli spettatori [...]. Lo stadio sarà quasi interamente azzurro, dalla parte della squadra di Conte a causa del divieto di trasferta imposto ai tifosi della Roma residenti nella regione Lazio. Al Maradona, insomma, la rappresentanza dei fedelissimi dei Gasp boys nel settore riservato agli ospiti sarà ridotta ai residenti in altre regioni, titolari della fidelity card del club giallorosso.