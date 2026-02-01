Nkunku dice no a Gasp. È in arrivo Zaragoza

Un esterno alto di sinistra c'è, magari non sarà il preferito di Gasperini. Si chiama come Cristante, Bryan, di cognome Zaragoza Martinez, anni 24, gioca nel Celta Vigo, ma è in prestito dal Bayern di Monaco, che magari qualcosa in questo ragazzo aveva visto (quando aveva la necessità di sostituire Coman). Un arrivo per tappare un buco, che nei mesi è diventato voragine (pure per la partenza di Bailey). Massara, dopo aver trovato l'accordo col calciatore, sta definendo il resto con il Celta, che intanto non lo ha convocato per la sfida di oggi pomeriggio contro il Getafe, e con il Bayern, proprietario del cartellino.

Bryan si trasferirebbe nella Capitale - la Roma spera di accoglierlo in giornata per portarlo già a Udine - in prestito con opzione di riscatto, con indennizzo (2 milioni) da versare al club spagnolo (via Bayern), che deve interrompere l'acquisto temporaneo dai tedeschi. L'obbligo, a 12 milioni, scatterà/scatterebbe a condizioni «difficili», come le presenze, il 70 per cento da 45 minuti, più qualificazione Champions. Quest'anno, nel Celta ha giocato, tra Liga ed Europa League, 26 gare (19 più 7), segnando due reti e firmando tre assist. Non numeri da capogiro, insomma. Gasp lo ha visto e, diciamo, se l'è fatto andare bene. [...]

Di sicuro avrebbe preferito un giocatore diverso, più strutturato, ma quasi sul gong del mercato, questo passa il convento. Nkunku, ad esempio, era uno dei preferiti e il tentativo è stato fatto fino all'ultimo: Gasp lo ha inseguito pure la scorsa estate. [...]

Nkunku, nella testa di Gasperini, poteva essere un altro Malen, ovvero uno capace di spendersi come esterno sinistro (ruolo che spesso ha ricoperto nel Chelsea), soprattutto, o come punta centrale. [...]

(Il Messaggero)