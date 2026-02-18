Nelle prossime due si va verso i 120 mila. Attesa per il ricorso al Tar sulle trasferte

IL ROMANISTA (G. FASAN) - La Roma torna a giocare all'Olimpico e lo farà per due giornate consecutive: dati sempre in linea, si va incontro a 120 mila presenze per chiudere febbraio e aprire marzo. Il botteghino, infatti, allo stato attuale per le due prossime gare casalinghe fa registrare quasi 120 mila presenze: 57 mila per Roma-Cremonese e 60 mila per Roma-Juventus. Destinate a crescere fino a esaurimento scorte. Sold out. Due parole lette tutte d'un fiato, come una parola composta, tradotta «tutto esaurito>>. [...]

In principio fu Mou, poi DDR e ci mancherebbe, ma anche Juric - tanto per dire - e poi Sir Claudio e ora Gasp. Squadra prima, squadra sesta o dodicesima in classifica. Sono 77, dato enorme, i sold out dall'arrivo dei Eriedkin in Italia. In attesa del nuovo stadio, davvero un bagaglio notevole.

Il tifoso romanista non conosce piazzamenti, stagioni e meteo né confini come confermato anche dai dati degli spettatori in trasferta, ma questo è un altro capitolo. E a tal proposito dopo l'udienza di ieri c'è attesa, teoricamente già per oggi, per la pec con la sentenza sul ricorso al Tar contro il provvedimento di chiusura delle trasferte. I romanisti e la giustizia sperano.