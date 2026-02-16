Napoli-Roma: la moviola dei quotidiani. Corretto il rigore e giusta l'ammonizione per Rrahmani

Il big match tra Napoli e Roma, valido per la venticinquesima giornata di Serie A, si è concluso con il risultato di 2-2: i giallorossi sono passati due volte in vantaggio con la doppietta di Donyell Malen, ma i partenopei hanno reagito prima con il gol dell'ex di Leonardo Spinazzola e successivamente con la rete di Alisson Santos. Prestazione sufficiente dell'arbitro Andrea Colombo (6.1), il quale ha assegnato correttamente il penalty alla formazione giallorossa in seguito allo sgambetto di Amir Rrahmani ai danni di Wesley.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – VOTO 6

II metro è quello di lasciare giocare il più possibile, ma al Al 10' del primo tempo esagera su Ndicka-Hojlund. Regolare il gol di Malen al 7'. (...). Al 13' della ripresa calcio di rigore per la Roma: Wesley galoppa verso la porta e viene steso da Rrahmani, intervento da dietro sulla caviglia sinistra, l'arbitro indica deciso il dischetto e ammonisce il difensore del Napoli (rosso depenalizzato).

CORRIERE DELLO SPORT – VOTO 6

Restano tanti dubbi sulla decisione di Colombo di non intervenire al 10' del primo tempo sull'abbraccio di N'Dicka a Hojlund. (...) Non c'erano, però, tutti i criteri per la chiara occasione da gol. L'attaccante del Napoli quando viene stretto non è in possesso del pallone. (...) Ed è anche per questo che non c'è stato il richiamo per una On Field Review. Se l'arbitro fosse intervenuto subito in campo sarebbe stato calcio di punizione e ammonizione per il difensore. Sul rigore Colombo valuta bene. (...) L'arbitro è in posizione ottimale per valutare l'intervento negligente di Rrahmani su Wesley, colpito sul piede sinistro: corretto il calcio di rigore e l'ammonizione perché è un DOGSO genuino. Giusto convalidare tutte le quattro reti. (...)

IL ROMANISTA – VOTO 6.5

Bravo Andrea Colombo nella gestione di Napoli-Roma. Soglia del fallo molto alta, metro equanime per quasi tutta la gara. (...) Ndicka-Hojlund si conclude con un "pareggio" anche per il direttore di gara, che forse esagera al 25' nel cartellino giallo rifilato a Mancini. (...) L'episodio chiave, che gli abbassa il voto, è sul calcio di rigore assegnato al 23' del secondo tempo alla Roma per il fallo di Rrahmani (ancora lui protagonista come all'andata) su Wesley lanciato a rete. Rigore netto, ma resta qualche dubbio sul colore del cartellino: il DOGSO (la chiara occasione da rete) in area di rigore è "depenalizzato", quindi sanzionato con il cartellino giallo e non il rosso, se il difendente tenta di giocare il pallone, che in questo caso è abbastanza lontano e imprendibile per Rrahmani. (...) Inoltre il calciatore del Napoli lo spinge e abbraccia in caduta (spinte, trattenute o interventi violenti è sempre rosso). Sembra più rosso che giallo. (...) Il Var non corregge il colore. È andata male alla Roma anche stavolta

IL TEMPO – VOTO 6

Andrea Colombo esce bene dalla sfida dello stadio Maradona, mantenendo una soglia altissima a livello tecnico, senza cadere in qualche tranello come le enfatizzazioni di alcun contatti. Netto il rigore che porta al secondo gol di Donyell Malen. Wesley prende il tempo ad Amir Rrahamani, che lo atterra in area di rigore: il penalty è chiaro, con Colombo che non ha dubbi già in campo e indica immediatamente il dischetto. Giusto anche il cartellino giallo per il difensore del Napoli: è vero che si tratta di una chiara occasione da gol, ma il kosovaro cerca di giocare il pallone e quindi non è da rosso. L'arbitro della sezione di Como vede bene in apertura del contatto tra Rasmus Hojlund ed Evan Ndicka. L'attaccante del Napoli e il difensore sono protagonisti ti inizialmente di un corpo a corpo, poi il danese prende il tempo all'ivoriano che tuttavia non lo trattiene: per questo motivo è giusto il mancato fischio di Colombo, che lascia giocare. Ottima chiamata anche in occasione del contatto tra Wesley e Miguel Gutierrez nel finale del primo tempo: il brasiliano difende regolarmente la propria posizione, mettendo il braccio su petto del terzino del Napoli, che finisce a terra toccandosi il volto. Il lombardo mette in mostra anche la sua grande personalità richiamando subito i capitani delle due squadre per spiegare con lucidità la situazione. Dal punto di vista disciplinare, netto il giallo per Gianluca Mancini per il fallo su Vergara, con i difensore che trattiene i classe 2003, interrompendo una promettente azione da gol per il Napoli. Proteste nel finale da parte dei giocatori di Antonio Conte, in quanto Colombo interrompe l'ultima azione del Napoli, ma la decisione dell'arbitro lombardo è inevitabile: c'è Bryan Cristante a terra, che ha appena subito un colpo al ginocchio.

IL MESSAGGERO – VOTO 6

Comincia con il fischietto silenziato per paura dei simulatori, che vanno tanto di moda in questo periodo. Grazia Gutierrez dopo un fallo su Wesley. Tanti piccoli errori. Bravo sul rigore per la Roma.