Mistero Ferguson. Hermoso è pronto

Focus totale sulla Cremonese a partire dal pomeriggio. Archiviato il giorno di riposo la squadra si ritroverà a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, ma il gruppo non sarà ancora al completo. Torna Koné e questa e già una buona notizia per Gasperini che avrà di nuovo il suo motore in mezzo al campo dopo un mese di stop, ma non ci sarà sicuramente Wesley (ieri ha svolto terapie) che punta a rientrare per la sfida contro la Juventus. Proverà a rientrare in gruppo Hermoso che testerà sul campo le condizioni del piede sinistro. L'ematoma si sta pian piano riassorbendo ed effettuerà una sorta di provino. La convocazione per domenica non dovrebbe essere in dubbio, ma andrà valutato giorno per giorno. Out El Shaarawy che non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille, mentre è ancora una volta rimandato il ritorno di Ferguson.

Non c'è pace per l'irlandese che contro lo Stoccarda (il 22 gennaio) si è infortunato per la quarta volta stagionale alla caviglia sinistra. Sente ancora dolore ed è ormai sempre di più un oggetto misterioso. La settimana scorsa le sue condizioni erano migliorate poi l'ennesima ricaduta lo ha escluso anche dalla sfida del Maradona. Farà un punto con lo staff medico, la presenza contro la Cremonese non è ancora certa. Prosegue il recupero Dovbyk che però non rivedrà il campo prima di aprile. [...]

(Il Messaggero)