Mesi decisivi per il futuro di Pellegrini (E là davanti c'è un concorrente in più)

In attesa di capire che cosa gli riserverà il futuro, Pellegrini mette nel mirino l'Udinese. Nella gara d'andata il gol su rigore, sette giorni fa il penalty col Milan ha spezzato un digiuno di oltre due mesi. Dybala domani non ci sarà e probabilmente neanche col Cagliari tra una settimana.

Serve battere un colpo per tornare 'magnifico' anche perché dalla sua parte la concorrenza non manca. Oltre a Paulo sta per arrivare Zaragoza che costringerà Lorenzo a sgomitare ancora di piu per ritagliarsi uno spazio nello scacchiere di Gasperini. [...]

Il contratto scadrà a giugno e contatti con l'agente ancora non ce ne sono stati. A fine mercato Massara tirerà le somme e farà un punto con i giocatori in scadenza. Pellegrini - così come Dybala - spera di rimanere e Gasp se lo terrebbe volentieri. [...]

Ferguson rischia ancora una volta di alzare bandiera bianca: ieri si è allenato a parte, oggi è previsto un provino per testare le condizioni della caviglia. Ma le possibilità di vederlo tra i convocati sono ridotte al minimo. Non ci sarà neanche El Shaarawy, ancora alle prese con un problema al tendine d'Achille. Out Koné in mezzo al campo che spera di poter recuperare per il Napoli (15 febbraio). [...]



Riecco, quindi, la difesa titolare: al fianco dello spagnolo Ndicka e Mancini. E la retroguardia giallorossa fino a questo momento ha sempre dato risposte positive. [...]

(Il Messaggero)