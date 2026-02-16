Malen sontuoso, sfiorato il blitz

Per 40 minuti aveva infatti dominato il Napoli, era stata sì ripresa ma per un polpaccio galeotto di Pisilli che aveva trasformato il tiro dell'ex Spinazzola in una parabola imprendibile. Eppure aveva avuto la forza di rimettere la testa avanti, grazie ad una furia di nome Malen che non si riesce ancora a capire perché l'Aston Villa lo abbia lasciato andare per riprendersi Bailey e acquistare Abraham dal Besiktas.

Ma il Maradona è destino che resti tabù: il gol di Alisson gela Gasp (bravissimo a preparare la partita, a rilanciare la squadra quando questa sembrava essersi spenta ma poco comprensibile nel momento della sostituzione dell'olandese) e riporta tutti con i piedi a terra. [...]



La Roma parte forte, a tal punto che sembra di assistere alla fotocopia della partita all'Olimpico a parti invertite. Stavolta infatti sono i giallorossi a sorprendere la squadra di Conte con un baricentro altissimo, Zaragoza e Pellegrini larghi e marcature a uomo a tutto campo. [...]

Al primo errore in fraseggio il Napoli viene punito: ripartenza velocissima che inizia da Ndicka, passa per Mancini, bravo a trovare il corridoio per Zaragoza. Il mismatch nello stretto con Buongiorno è impietoso, cross in mezzo e Malen anticipa Rrahmani superando Milinkovic. [...] Ha ragione Gasp: l'attaccante orange segnerà tanti gol con la Roma. Per ora è già a quota 5 in altrettante partite (compreso il rigore della ripresa), niente male come biglietto da visita. [...]

Spinazzola trova il pari a cinque minuti dall'intervallo con un tiro da fuori area deviato dal polpaccio di Pisilli, il senso di frustrazione - vista dalla parte giallorossa - è forte. Quaranta minuti di dominio assoluto, un po' come accaduto anche con il Milan a San Siro, e poi alla prima occasione, anche con un pizzico di sfortuna, si viene puniti.

[...] La partita è però cambiata e Svilar è addirittura chiamato ad evitare il raddoppio in avvio, sempre sul laterale azzurro, che sfrutta lo spazio che gli concede Vergara allargandosi e portandosi via Mancini. [...] Malen, abbassandosi, è bravo a innescare Wesley. Il brasiliano s'invola verso l'area del Napoli e viene atterrato da Rrahmani: rigore. Dal dischetto l'olandese non sbaglia. E a questo punto Gasp sorprende ancora: fuori proprio Malen e Wesley, dentro Vaz e Tsimikas. La mossa stavolta lascia un po' perplessi, perché l'uscita dal campo del centravanti - spauracchio per la difesa napoletana - regala inevitabilmente campo al Napoli, che nel frattempo ha inserito Alisson Santos, Olivera e Giovane. E proprio sull'asse del due brasiliani acquistati a gennaio Conte trova il pari a 7 minuti dalla fine. [...]

Finisce così in parità. La Roma guadagna un punto sulla Juve in ottica Champions, non fa scappare il Napoli ma la delusione, per quello visto in campo, è forte.

