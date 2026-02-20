Malen, il bomber senza una spalla

Chi si ricorda chi era il centravanti in Cremonese-Roma? Agevoliamo per i più smemorati: Baldanzi. Chi sarà invece in Roma-Cremonese? Malen. Se non bastassero le 5 reti in altrettante partite dell'olandese, l'upgrade è servito. Si è passati da un centrocampista offensivo/trequartista adattato in un ruolo non suo (anche se a Cremona fu uno dei migliori in campo, tanto da ricevere i complimenti dell'allenatore a fine partita) ad uno che i gol li ha sempre fatti e a Roma sta confermando che è meglio farlo giocare centravanti piuttosto che seconda punta o esterno. Ma le differenze non finiscono qui. Perché a novembre il terzetto offen-sivo era completato da Soulé e Pellegrini (con Ferguson e El Shaarawy subentrati a partita in corso), domenica invece è ancora tutto in alto mare. Dietro a Malen infatti - uno che oltre ai gol tira più di 5 volte a partita (in poco tempo è diventato il primo in Serie A) - la lista dei calciatori non al meglio non accenna a diminuire. E, come spesso è capitato in stagione, sono concentrati tutti in un settore. Stavolta tocca all'attacco: Dybala continua ad avvertire problemi al ginocchio sinistro, con questa infiammazione che non vuol saperne di andar via anche se l'argentino ha voluto allontanare alcune indiscrezioni riguardanti un possibile intervento in artroscopia, Soulé ieri si è sottoposto a nuovi controlli per capire l'entità di questa pubalgia e come cercare di attenuare il dolore; El Shaarawy convive con un'infiamma-zione al tendine d'Achille; Ferguson non si vede in gruppo ormai da un mesetto con la caviglia che continua ad essere instabile e Dovbyk ieri ha postato una foto su Instagram che lo vede in piscina con tanto di maschera e informa che «un mese è andato». (...) Messa così, per Gasp si fa difficile. Perché va bene la Cremonese, che comunque da queste parti, sempre all'Olimpico (vittoria per 2-1, eliminando la Roma dalla Coppa Italia), uno scherzetto ai tempi di Mourinho lo ha già fatto. Ma già l'impegno successivo -quello del primo marzo contro la Juventus - necessita di un roster più numeroso e variegato. (...) Non resta quindi che stilare la road map degli infortunati: Paolo è tornato in dubbio addirittura per domenica, al massimo potrebbe strappare una convocazione per poi provare ad racimolare qualche minuto da mettere nelle gambe in vista della Juve. Soulé dovrebbe ricalcare il ruolo già avuto contro il Napoli: inizialmente in panchina per poi, in caso di bisogno, subentrare in corsa. Ferguson, Dovbyk e El Shaarawy sono invece out. (...)

(Il Messaggero)