Lunedi speciale dopo la pioggia e il rugby. Almeno in 60 mila. E con la Juve pienone

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Un lunedì speciale, ancora una volta con la Roma in campo, ma stavolta davanti al suo pubblico. Dopo la dolorosa sconfitta di Udine torna a riempirsi lOlimpico e saranno almeno 60 mila gli spettatori presenti nonostante l'orario, il giorno lavorativo e delle previsioni meteo ancora incerte. Il prato dell'Olimpico sarà un po' provato da pioggia e rugby (l'Italia ha battuto ieri la Scozia 18-15 sotto il diluvio battente).

Cè da rivalersi sul Cagliari dopo la sconfitta dell'andata in Sardegna, ma il pensiero dei tifosi romanisti è anche alle prossime partite: dopo la trasferta di Napoli di metà mese, infatti, ci saranno la gara contro la Cremonese e soprattutto quella contro la Juventus, di seguito in casa. E proprio per la gara con i bianconeri sono andati già a ruba i biglietti: quota attuale 57 mila. [...]

In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo di ieri, mattinata formativa per i ragazzi e le ragazze delle squadre Under 15, 16 e 17 che frequentano la scuola superiore gestita dal Club a Trigoria in partnership con l'Istituto Paritario "Giovanni Paolo II".

L'incontro è stato guidato dagli specialisti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e della Polizia Postale, che grazie alla loro esperienza sul campo hanno illustrato ai ragazzi i rischi della rete, spiegando la pericolosità di un click e l'importanza dei temi come web reputation, responsabilità digitale e fenomeno del revenge porn. Bryan Cristante ha voluto salutare i ragazzi rivolgendo loro un invito alla disciplina e al senso di responsabilità.