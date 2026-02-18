Lo stadio atteso in Giunta

È atteso per il 26 febbraio, quindi tra nove giorni, il passaggio in Giunta Capitolina della delibera sul nuovo stadio della Roma a Pietralata. Lo step sarà propedeutico e necessario all'analisi delle sei commissioni (sport, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio, amblente e mobilità) che analizzeranno il testo del progetto prima del ritorno in aula nella seconda settimana di marzo. [...]

Tra gli obiettivi del club c'è anche quello di riprendere quanto prima gli scavi archeologici, così da affiancare alla parte burocratica l'attività concreta sul campo nell'area individuata per la realizzazione dell'opera pubblica.

(corsport)