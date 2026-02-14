Le 33 fatiche di Soulé: "Sono un po' stanco"

La «nuova fase» di Soulé. Così l'ha ribattezzata il tecnico Gasperini e così la sta vivendo Matias. Da inizio stagione le ha giocate tutte - 33 le partite tra campionato, Europa League, Coppa Italia - ma il gol manca da più di un mese. Ora l'argentino cerca la rinascita contro il Napoli al Maradona, domani alle 20.45.

«Sono un po' stanco», ammette Soulé durante l'ultimo podcast uscito sui canali della Roma. Domenica supporterà Malen insieme al connazionale Dybala. «Paulo è speciale. Lo conoscevo già prima di arrivare, ma qui siamo diventati più amici. Lui è grande dentro e fuori dal campo». [...]

Prima la Roma, però, Soulé vuole ritrovare la condizione giusta, migliorare il rendimento delle ultime settimane condizionate dalla pubalgia. Con la solita mentalità. Quella di chi ha un «grande spirito e sempre la voglia di giocare». Parola di Gasp.

(Repubblica)