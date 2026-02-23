La Roma non spreca l'occasione: Gasp aggancia il terzo posto

Prese al volo. Le occasioni giuste e quelle palle messe lì in mezzo. Valgono tanto. Tre punti adesso, e chissà, ci vedremo in Champions, forse, prima o poi. Terzo posto agganciato, quattro punti più della Juventus, per la Roma un lungo ampio respiro prima dello scontro diretto con i bianconeri, domenica: la vittoria con la Cremonese non era importante, era vitale. E non si sprecano certe opportunità. [...] Con gli stop di Milan, Napoli e Juve sarebbe stato un delitto. [...]

Dopo 45 minuti di noia, la specialità della casa: il calcio d'angolo. Pellegrini dalla bandierina, Cristante sul primo palo bravissimo a trovare spazio, dare forza e precisione: gol fotocopia di quello segnato alla Fiorentina. È la svolta, è l'occasione. [...]

Il secondo gol nasce ancora da un calcio d'angolo, è il sesto in questa stagione, non si può dire che la squadra di Gasperini sia diventata l'Arsenal, ma il piazzato dalla bandierina sta diventando il piatto forte del menu di una squadra che senza Dybala e Soulé non sa come far arrivare il pallone a Malen. [...] La Cremonese sparisce dal campo, la Roma inizia a divertirsi e arriva anche il terzo gol poco prima del 90' con Pisilli, entrato nella ripresa. [...]

Le occasioni capitano poco spesso, e troppe volte si sprecano. Questo non è il giorno. Era il giorno per prenderle al volo.

(La Repubblica)