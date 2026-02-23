La Roma corre veloce, tre gol alla Cremonese per l'aggancio a Conte

Un modo si trova sempre, quando l'occasione è ideale (...): Napoli dunque agganciato al terzo posto, la Juventus quinta spedita a meno quattro e il Milan secondo che ora dista solo quattro punti. È una vittoria che sa di Champions League, questa. Trovata nel modo meno atteso: mentre la Cremonese tirava su il muro e giocava col cronometro fin dal minuto uno, per la Roma non c'era che da sfruttare la via dei calci piazzati.

Già, quelli che Gasperini candidamente aveva — giusto 10 giorni fa — ammesso essere un limite grande così dei suoi. E invece Cristante prima e Ndicka poi hanno fatto centro su azione da calcio d'angolo, mettendo in cassaforte tre punti d'oro. (...) L'aria e diversa, suona una musica dolce in casa giallorossa. Il tutto a una settimana dallo scontro diretto con la Juventus di domenica all'Olimpico, che a questo punto diventa quasi un match da ultima spiaggia per la squadra di Spalletti. La Roma ha vinto da grande squadra. (...) E sì che il primo tempo era stato complicato. Squadra sotto ritmo, incapace di servire con frequenza e con precisione Malen, Gasperini era andato a sbattere sul muro che Nicola aveva messo su con la sua Cremonese, impegnata a perdere tempo in manier scientifica in ogni occasione: tutta la squadra sotto la linea del pallone, reparti strettissimi. (...) Poco avevano fatto gli uomini di Gasperini, per azzannare la partita, giusto una traversa di Mancini e qualche graffio qua e là di Zaragoza. Serviva un'invenzione, allora. Gasperini all'intervallo ha tolto un difensore, Ghilardi, passando alla difesa a quattro: 4-2-3-1 con Cristante trequartista e incursore. La Cremonese ci ha messo un po' a leggere la nuova disposizione e a reagire. (...) Dopo il vantaggio di Cristante, gli spazi sono aumentati: di fatto non c'è stata più partita, per una Cremonese che è riuscita a rendersi pericolosa solo dopo l'ingresso di Vardy (perché tenerlo fuori.). Il tris di Pisilli è arrivato anche per confermare un altro dato: da quando è arrivato Malen, l'attacco giallorosso ha cambiato marcia in termini realizzativi. "Abbiamo grande voglia di raggiungere i nostri obiettivi — ha detto Gasperini — e lo stiamo facendo vedere da inizio stagione. La Juve? Se vincessimo faremmo un grande passo in avanti per la Champions". Come dargli torto?

