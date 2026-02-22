La Roma cerca l'allungo

Alla vigilia della sfida con la Cremonese, Gasperini si presenta in conferenza stampa con le idee molto chiare e con la possibilità, dopo la sconfitta della Juventus, di portare la Roma a +4. L'occasione è d'oro, e il tecnico lo sa bene.

L'obiettivo è uno solo, la Champions League. "La società parla di anno di transizione, ma sono io che voglio portare subito la Roma in Champions. Per me esiste solo quello, mi manca giocarla". Sull'ambiente romano, Gasp è netto: "Lavorare qui è difficile, ma la città non c'entra. Dobbiamo lavorare bene qui dentro, a Trigoria. È qui che bisogna fare le cose giuste". Sul possibile ritorno di Totti, il tecnico apre le porte: "Di Francesco non ne ho mai parlato con la società, ma vi dico che è una grandissima risorsa. Io avrei anche delle idee. Può essere una bella opportunità". Infine, una critica al regolamento attuale, soprattutto sui falli di mano e le simulazioni: "Si stanno creando grandi problemi di interpretazione. Questo è un non regolamento, non è più condiviso da troppi".

(...) Per la partita di stasera, l'emergenza è ancora in attacco. Con tanti assenti, Gasperini si affida a Malen, spiegando la sua scelta: "Quando l'ho chiamato gli ho detto: vieni qui a fare il centravanti. Questa è stata la motivazione più forte che l'ha convinto". Alle sue spalle, il tecnico cercherà di accelerare l'inserimento dei giovani come Vaz e Venturino, le uniche alternative disponibili.

(Il Messaggero)