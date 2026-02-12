La Procura acquisisce i video degli insulti a Manganiello

Gli insulti di Antonio Conte all'arbitro Manganiello, durante la gara di Coppa Italia persa dal Napoli contro il Como, sono da ieri sul tavolo del procuratore Giuseppe Chinè. Da quanto risulta il referto arbitrale non riporterebbe nulla dell'episodio più eclatante (ma potrebbero essercene altri), perchè il direttore di gara sarebbe stato troppo lontano dall'azione e il quarto uomo distratto da una conversazione negli auricolari.

Ma le telecamere hanno colto in pieno lo sfogo del tecnico azzurro contro l'arbitro, con annesso insulto. Il labiale appare inequivocabile: «Almeno vallo a vedere, testa di c..». [...]

È molto probabile che l'allenatore patteggi limitando i danni a una sanzione pecuniaria.

(gasport)