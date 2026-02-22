La Juventus si ferma e Gasp fissa l'obiettivo: "Voglio la Champions"

"Per me l'obiettivo è la Champions. Esiste solo questo". Gian Piero Gasperini fissa il traguardo della Roma e lo fa con parole forti, che assumono ancora più valore dopo la sconfitta della Juventus. Stasera contro la Cremonese, i giallorossi hanno l'occasione di volare a +4 sui bianconeri prima dello scontro diretto. "La società e Ranieri hanno parlato di anno di transizione, ma io sono venuto qui per costruire qualcosa di forte subito", ha spiegato il tecnico, mettendo in chiaro le sue ambizioni. Per questo non farà calcoli sui diffidati (Wesley, Ndicka e Mancini), anche se sta valutando una staffetta in difesa per gestire le energie.

L'emergenza è in attacco, con le assenze di Dybala e Soulé. Al centro ci sarà il nuovo acquisto Malen, su cui Gasp punta forte: "Per me rende al massimo da prima punta, può essere determinante". Ai suoi lati, Pellegrini è chiamato a tornare decisivo, mentre a destra Zaragoza è in vantaggio su Venturino.

(...) Infine, Gasp ha parlato del possibile ritorno di Francesco Totti in società. Pur smentendo la famosa cena, Gasperini ha di fatto dato il suo benestare: "Non ne ho mai parlato con il club, ma Totti è una grandissima risorsa e ho anche delle idee su come potrebbe essere valorizzato".

(la Repubblica)