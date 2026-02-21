La Juventus può aspettare. Gasp non risparmia i diffidati

Nessun calcolo sui giocatori diffidati e su quelli appena recuperati. Gasperini va avanti con il suo credo, sempre lo stesso da quando allena: chi è a disposizione, va in campo. Anche perché, in piena volata Champions, la Roma non si può permettere di steccare domani sera contro la Cremonese all'Olimpico, risparmiando qualche titolare in attesa dello scontro diretto contro la Juve, sempre in casa, domenica 1 marzo. [...]

Spazio ai fedelissimi. Anche a chi, se prendesse domani il «giallo», salterebbe la stida contro Spalletti. A cominciare quindi da Mancini e Ndicka, punti di riferimento dalla linea arretrata. È vero che, rispetto alle ultime partite, Gasperini ritroverà Hermoso e quindi potrebbe spostare sul centro destra Ghilardi diventato ormai il primo cambio in difesa, ma l'intenzione è di cominciare il match con il trio più collaudato. [...]

Il terzo diffidato è Wesley, costretto tra l'altro alla resa a Napoli (si è fatto male per il fallo di Rrahmani nell'azione del rigore). La caviglia, però, è già a posto. Rientrato in gruppo, ma ancora non sa se può partire dall'inizio. Le valutazioni definitive tra oggi e domani. [...]

(Corriere della Sera)