La Joya a Napoli. Gasp ritrova Dybala. Totti, ritorno vicino

Grandi manovre a Trigoria. Tutto ruota intorno ai simboli

giallorossi, il totem del passato e il leader tecnico di oggi. Capitolo Totti: sono in corso interlocuzioni tra la Roma e l'ex capitano. I Friedkin sono disposti a mettere sul piatto un contratto a sei zeri, ad arrivare fino al milione di euro, per il ritorno del numero 10. Il ruolo? Si discute. Per ora c'è la pista della consulenza esterna per poi arrivare a un successivo inserimento negli organigrammi societari. (...) Francesco vuole avere un peso nella Roma. Vuole decidere. Magari non subito, ma a stretto giro. Intanto i giallorossi di Gasp preparano la trasferta a Napoli. Il tabù è sempre lo stesso: la Roma non ha ancora vinto uno scontro diretto. Più facile, pensano tutti a Trigoria, farlo se al Maradona ci sarà Dybala. L'argentino ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. (...) A fare le spese del rientro della Joya dovrebbe essere Soulé: il talento ieri si è allenato a parte e lotta da settimane contro la pubalgia. Verso il recupero anche Robinio Vaz. (...) Nulla da fare, invece, per Koné: appuntamento all'altro big match, quello contro la Juve di inizio marzo.

(La Repubblica)