Kone, gol e ripartenze, Dybala resta in dubbio

Manu Koné è tornato. Non solo in campo, ma anche a segnare sebbene parliamo solo di un'amichevole

infrasettimanale. Ieri a Trigoria, infatti, il francese è stato protagonista nel 4-0 rifilato all'Atletico Lodigiani (serie D) con un gol e quegli strappi che tanto erano mancati alla Roma nelle ultime quattro partite. Le altre reti sono state di Neil El Aynaoui (doppietta) e il giovane

Mattia Della Rocca. (...) Test superato anche da Angelino, che ormai è vicino al ritorno in campo. Permangono ancora dubbi, invece, sulla presenza di Paulo Dybala. L'argentino ieri ha svolto ancora lavoro differenziato nonostante l'esito negativo fatto registrare

nei giorni scorsi dagli esami al ginocchio. Gasp conta di averlo (...) a pieno regime nel big match contro la Juve. Discorso simile per Hermoso. (...) Ferguson ha avuto una ricaduta alla caviglia sinistra nei giorni scorsi e sta valutando con lo staff medico il da farsi. (...) Mentre Wesley dovrebbe osservare un turno di riposo dopo la contusione alla caviglia rimediata a Napoli.

(gasport)