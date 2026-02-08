Intervista a Max Tonetto: «La struttura del club è solida. Totti deve tornare»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Il ritorno di Totti e le speranze Champions. L'ex giallorosso Max Tonetto commenta il momento della Roma a trecentosessanta gradi.

Pensava che la Roma potesse competere per la Champions nel primo anno di Gasperini?

«Non me l'aspettavo, anche se ad un certo punto, visto l'andamento della Roma, credevo che il percorso potesse essere più agevole. Ora, sembra più complicato perché il Milan ha trovato una sua identità ben precisa e la Juventus ha cambiato marcia con Spalletti».

Cosa manca per colmare la distanza con le big?

«Otto sconfitte sono troppe per una squadra che deve lottare per certi obiettivi. Nella prima parte della stagione la Roma ha faticato molto a segnare. Un elemento in controtendenza rispetto alla storia di Gasperini».

Malen è l'attaccante giusto per Gasperini?

«Mi sembra più pronto di Dovbyk e Fergsuson. È abituato a stare a determinati livelli e si è integrato subito con la squadra. Mi piace come si muove, è veloce con la testa. Giocando da centravanti, però, è lecito aspettarsi un certo tipo di rendimento sotto porta».

Wesley la sta convincendo anche a sinistra?

«Ha un bel motore e tanto talento. Mi ha sorpreso perché è cresciuto sul piano della continuità. Gasperini e il suo staff hanno fatto un gran lavoro. Non è così facile spostarsi di fascia, ma lui sta mantenendo un livello alto. È una garanzia, ma, come Koné, dovrebbe cercare di più la via del gol».

Pellegrini e Dybala sono da rinnovare?

«Le possibilità ci sono. Più per Pellegrini, visto che è romano ed è qui da tanti anni, che per Dybala, considerando le voci che circolano sul suo ritorno in Argentina. Se vogliono rimanere, la quadra economica si trova sempre».

Gasperini martella, Massara incassa e Ranieri porta equili-brio. È la struttura di cui la Roma aveva bisogno?

«Credo che la gestione di Gasperini non sia semplice per questo suo modo di essere, ma negli anni ha trovato grandi riscontri sul campo. Fuori dal campo bisogna trovare l'equilibrio giusto. Ad oggi mi sembra che le cose funzionino abbastanza, al netto di qualche mal di pancia in sede di mercato dovuto ad alcune scelte dettate da dinamiche che conosciamo. Ma la Roma aveva la necessità di ricostruire una struttura così solida».

A Roma si parla del possibile ritorno di Totti

«Bandiere di questo livello non possono non avere un ruolo all'interno della società. Poi, va trovato insieme quello giusto. Se la società è intenzionata a proporre a Francesco un ruolo d'immagine, per me sarebbe comunque un valore aggiunto. È importante esser chiari fin da subito per evitare di ripetere quanto accaduto con De Rossi. Oggi, però, c'è un management italiano con grande esperienza».