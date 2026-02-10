I VOTI DEGLI ALTRI – Malen "Sontuoso", Pisilli "Giù il cappello". Ndicka "Tornato il vero Evan"

La Roma batte il Cagliari 2-0 e si rimette in scia della Juventus, bloccata dalla Lazio sul 2-2. Serata perfetta per i ragazzi di Gian Piero Gasperini che dominano i sardi e conquistano 3 punti fondamentali. Si prende la scena Donyell Malen (8.00), che sigla una doppietta e manda i tifosi in visibilio: "Un manuale di calcio offensivo per come taglia, detta il passaggio e conclude. Sontuoso: il primo gol è un gioiello, sul secondo è perfetto" (Gazzetta dello Sport).

Grandissima prova anche di Niccolò Pisilli, che domina il centrocampo e in mezzo al prato è ovunque (7.25): "Giù il cappello: prestazione totale, di ritmo, inserimento, copertura. Perfetto" (Corriere della Sera). Si riprende il controllo della difesa anche Evan Ndicka, che dopo alcune prestazioni sottotono torna quello di sempre (6.83): "È in una di quelle serate dove non sbaglia un intervento. E lo fa essendo diffidato, un merito in più. Finalmente é tornato il vero Evan" (Il Messaggero).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.00

Mancini 6.58

Ndicka 6.83

Ghilardi 6.58

Celik 6.50

Cristante 6.25

Pisilli 7.25

Wesley 6.67

Soulé 6.17

Pellegrini 6.00

Malen 8.00

Zaragoza 6.17

El Aynaoui SV

Arena SV

Venturino SV

Gasperini 6.92

