I giovani leoni di Gasp, dopo Ghilardi e Pisilli adesso tocca a Vaz

Robinio Vaz, 19 anni compiuti l'altro ieri, e il pari età Lorenzo Venturino sono gli ultimi talenti destinati a stupire. (...) Daniele Ghilardi (23), Niccolò Pisilli (21) e Jan Ziolkowski (20) sono i casi più emblematici del momento di giovani leoni trasformati in poco tempo. (...) Perché il metodo Gasp, all'inizio, potrà non piacere ai diretti interessati, ma i risultati poi regalano solo soddisfazioni: il passato con l'Atalanta insegna. E ora che la squadra è tra le big quella con la media età più giovane insieme alla Juve da settembre (25,8), cominciano pure a profilarsi plusvalenze per i conti del club. E proprio Vaz e Venturino sono le prossime scommesse da vincere. Bastone e carota (...) e il suo effetto l'ha avuto eccome, dopo tanta panchina, se è vero com'è vero che il difensore (Ghilardi) è diventato adesso un punto fermo della difesa accanto a Mancini e Ndicka. Stesso copione per Pisilli: rigore provocato col Nizza in Europa League, «una grandissima ingenuità» secondo Gasp nel dopo gara, e come conseguenza solo subentri col contagocce fino a gennaio. Quando in seguito l'allenatore ha tolto il mediano dal mercato immaginando per lui a Roma un futuro alla Koné e alla Cristante. Di più. Anche la sostituzione dopo mezz'ora di Ziolkowski col Viktoria Plzen (...) ed invece Jan ha rimontato su se stesso segnando pure, a coronamento della scalata, il gol decisivo col Panathinaikos per evitare i playoff in Europa e approdare direttamente agli ottavi. E ora nel laboratorio di Gasp sono entrati loro, Vaz e Venturino. (...) Sul centravanti francese (costato 25 milioni bonus compresi) avevano messo gli occhi Bayer Leverkusen e almeno tre squadre di Premier: la Roma ci vede il centravanti titolare dei prossimi anni per la sua velocità, l'esplosività e l'ottimo tiro. Allo stesso modo c'è grande fiducia per Venturino, già a segno due volte in Serie A la scorsa stagione, esterno destro che può giocare a sinistra a piede invertito. Con loro due stanno guadagnando posizioni il già noto Antonio Arena - gol da favola contro il Torino in Coppa Italia -, il figlio d'arte Federico Terlizzi, difensore centrale, e Alessandro Romano, centrocampista, in prestito allo Spezia ma che tornerà alla base a giugno. Così risuonano, dunque, le parole del tecnico di inizio stagione: «La società mi ha chiesto di ripartire con giovani emergenti per poter fare poi plusvalenze». Sei mesi dopo, i primi risultati sono sotto gli occhi di tutti (il valore di Ghilardi, Pisilli e Ziolkowski è già aumentato di almeno 5 milioni). (...) La Roma è del resto la squadra che in queste prime settimane dell'anno ha schierato la formazione più giovane (26,1) rispetto alle tre che la precedono in classifica: Inter (28,4), Milan (27,2) e Napoli (28,4). La strada è tracciata. E il meglio deve ancora venire: da Vaz a Venturino, quante promesse di felicità…

(gasport)