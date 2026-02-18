Hermoso verso il rientro. Dubbio Dybala

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - L'infermeria giallorossa inizia a svuotarsi. Dopo il giorno libero concesso da Gasperini, la Roma si ritrova oggi a Trigoria per cominciare a preparare la sfida di domenica con la Cremonese. Con qualche ritorno importante, a cominciare da Koné. Il centrocampista francese, che aveva provato il recupero in extremis per Napoli, si è messo alle spalle la lesione muscolare rimediata con il Milan e torna a disposizione del tecnico di Grugliasco. Tra oggi e domani è previsto anche il ritorno in gruppo di Hermoso, che ha smaltito il dolore al piede.

Un rientro fondamentale che permetterà a Gasperini di poter gestire le diffide di Mancini e N'Dicka contro la Cremonese. L'allenatore piemontese spera di riabbracciare presto anche Dybala, fermato da una contusione al ginocchio. L'obiettivo è riavere la Joya al 100% per il big match contro la Juventus del 1° marzo. La stessa data cerchiata in rosso sul calendario di Welsey, che dovrà smaltire il duro colpo subito da Rrahmani domenica scorsa a Napoli.

Va monitorata, invece, la situazione legata ad El Shaarawy. L'attaccante giallorosso è indisponibile da un mese per un'infiammazione al tendine d'Achille. Qualche segnale di miglioramento negli ultimi giorni c'è stato. Il Faraone ha iniziato a lavorare sul campo, ma avverte ancora dolore nella zona infiammata. Da valutare, poi, le condizioni di Ferguson. Il centravanti irlandese non riesce a superare definitivamente il problema alla caviglia rimediato in Europa League contro lo Stoccarda quasi un mese fa.