Hermoso rientra e "sfida" Ghilardi. Ma domenica può riposare Mancini

Se l'attacco ha gli uomini contati, la difesa si allarga e mette in imbarazzo (positivo) Gasperini. Oggi, infatti, alla ripresa degli allenamenti si rivedrà Hermoso che ha smaltito quasi totalmente l'ematoma al collo del piede e proverà a tornare in gruppo. Lo spagnolo dovrebbe riprendere posto nel reparto che fin qui ha dato maggiori soddisfazioni al tecnico. Il condizionale è d'obbligo perché togliere Ghilardi dal campo ora è davvero dura.

Il 23enne è cresciuto tanto nell'ultimo mese risultando spesso tra i migliori in campo e superando esami non da poco come Napoli e Milan. Prestazioni di personalità che hanno attirato l'interesse del Newcastle e fatto drizzare le antenne di Gattuso. Contro la Gremonese, però potrebbero trovare spazio sia Ghilardi sia Hermoso considerato che Mancini è sotto diffida e che una settimana dopo all'Olimpico arriverà la Juve. [...]

(gasport)