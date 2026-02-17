Hermoso: l'ematoma si riassorbe

leri la squadra si è allenata di mattina, con la classica divisione: scarico per chi ha giocato a Napoli, lavoro tecnico per tutti gli altri. Dopo Koné, la Roma spera di recuperare nel prossimi giorni anche Hermoso, assente dalla partita del 2 febbraio a Udine. Lo spagnolo si è dovuto fermare a causa di una contusione sul collo del piede destro che gli ha provocato un brutto ematoma. Ci sono voluti diversi giorni addirittura per permettergli di camminare regolarmente, altri per potersi di nuovo

allacciare la scarpa. L'ematoma si sta riassorbendo e il dolore sta scomparendo. Allo terapie sono gia seguite una serie di sedute personalizzate, il prossimo step sarà il rientro in gruppo. Hermoso punta la partita con la Cremonese di domenica, anche se lo staff tecnico su questo fronte si sente sereno visto l'alto rendimento di Ghilardi. Oggi la squadra resterà a riposo, da mercoledì ogni momento sarà buono anche per il ritorno di Ferguson ed El Shaarawy.

(corsport)