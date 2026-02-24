Giovani ma già decisivi: Venturino e Pisilli hanno conquistato Gasp

"I cambi di Venturino e Pisilli ci hanno dato tanto". Una delle fotografie del secondo tempo di Roma-Cremonese la scatta Gasperini in una frase. Perché c'è lo spostamento di Cristante sulla trequarti, c'è lo schieramento a 4 in difesa, ma anche l'inserimento dei due giovani giallorossi che ha cambiato l'inerzia contro gli uomini di Nicola. Con Dybala e Soulé ai box e Malen troppo isolato in attacco, Gasp ha scelto di cambiare pelle in corsa alla sua Roma. Prima con l'ingresso in campo di El Aynaoui, poi lanciando Venturino al posto di Zaragoza. È lì che la partita gira. Fino a quel momento la Roma era stata prevedibile, lenta, quasi scollegata. Con il classe

2006, invece, cambia il ritmo. Venturino entra e punta. Recupera palloni, cerca l'uno contro uno, si fa dare palla con continuità. Le statistiche raccontano la sostanza del «protetto» di De Rossi: un tiro che sfiora l'incrocio con il piede debole, tre passaggi chiave, 26 tocchi nella metà campo avversaria, il 90 per cento di precisione nei passaggi offensivi. Non solo brio, ma anche concretezza: suo l'angolo da cui nasce il raddoppio di Ndicka. Arrivato a gennaio dal Genoa, come contropartita nell'operazione Baldanzi, Venturino si sta ritagliando un ruolo all'interno della rosa. Complice anche l'ecatombe di infortuni. Domenica arriva la Juventus all'Olimpico e, a meno di miracoli, Soulé non sarà della partita, così come Dybala, disponibile solo part-time. Senza attaccanti, Gasp potrebbe coltivare la pazza idea di lanciare l'ex genoano dal primo minuto. Dall'altra parte c'è Pisilli, che continua a crescere dentro il sistema di Gasperini. Entra, segna e mette ordine: 18 minuti, un gol, 9 passaggi riusciti su 10, due palloni recuperati. [...] Intanto dall’Argentina rimbalza sempre più insistentemente la voce di un ritorno in Argentina di Paulo Dybala. Contatti costanti tra l'enturage del calciatore argentino e il Boca Juniors, che punta a metterlo sotto contratto a parametro zero in estate. La Roma resta alla finestra, in attesa, intanto, del suo ritorno in campo. Non c'è ancora nulla di deciso, ma la sensazione sempre più forte è quella che l'argentino stia vivendo gli ultimi scampoli della sua avventura in giallorosso.

