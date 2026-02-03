Giallorossi spenti: una deviazione condanna la Roma. Adesso è fuori dalla zona Champions

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma frena di colpo e scivola fuori dalla zona Champions. In Friuli la squadra di Gasperini si è scontrata col temperamento e la forza fisica dell'Udinese sfiorando il pareggio all'ultimo secondo con Mancini e rischiando parecchio dietro. A non provare davvero a far male sono stati gli attaccanti giallorossi che hanno subito oltre modo le assenze di Koné e Dybala. Nel primo tempo è l'Udinese a fare la voce grossa e ad impegnare seriamente Svilar da fuori area. La Roma soffre la corsa di Davis e compagni, ma dopo la prima mezz'ora prova comunque a farsi vedere dalle parti di Okoye. Nella ripresa il copione sembra simile, ma stavolta l'Udinese è aiutata dalla deviazione di Malen sulla punizione calciata da Ekkelenkamp. Un vantaggio che i friulani sono riusciti a mantenere fino all'ultimo. Quando Gasperini ha mandato in campo anche Vaz e Venturino. La Roma è andata a un passo dal pareggio prima con Cristante e poi con Mancini che ha trovato un miracolo di Okoye. Ma anche l'Udinese ha impegnato due volte Svilar meritando di vincere una battaglia agonistica e una gara da ritmi Premier. Gasperini può consolarsi con l'arrivo di Zaragoza che sarà a disposizione a partire da oggi. Ma il tecnico non sembra pienamente soddisfatto. Infine sulla sconfitta: "Ho visto carattere. Ci è mancata qualità davanti, le giocate precisi negli ultimi metri. Abbiamo anche avuto sfortuna nel finale per i famosi centimetri e anche il gol preso è sintomo di una serata non sfortunata. Ma usciamo sempre a testa alta e troveremo la forza di migliorarsi sempre".