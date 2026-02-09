Gasperini lancia la tavola rotonda: «Facciamoci sentire»

IL TEMPO (L. PES) - Il piemontese chiama a raccolta gli allenatori: questo calcio non piace a nessuno, è ora di intervenire.

«Ha ragione De Rossi, dobbiamo far sentire la nostra voce. Questo calcio non piace a nessuno». Gasperini chiama a raccolta allenatori e calciatori per una tavola rotonda che possa cambiare le cattive abitudini del calcio di oggi. Il tecnico giallorosso in conferenza stampa fa eco alle dichiarazioni di De Rossi del giorno precedente (dopo il rigore subito al 90' contro il Napoli) e, anzi, rincara la dose. «Non è possibile: questo tipo di calcio non piace a noi e probabilmente non piace neanche al pubblico. C'è una grande confusione, è bruttissimo vedere partite condizionate da cartellini strani, da rigori che il pubblico non vede. Si parla ormai di simulazioni evidenti, di giocatori che si mettono le mani in faccia quando magari vengono appena toccati, di panchine che saltano per aria e iniziano a provocare o a fare pressione sugli arbitri». Poi ancora: «De Rossi ha detto una cosa molto precisa: "io non mi riconosco più in questo sport che no giocato da sempre, che da bambino ho cercato di portare avanti". Questo è grave e non capisco per quale motivo si debba ridurre questo sport al cercare di rubacchiare». Una riflessione proseguita anche dopo la conferenza stampa quando il piemontese ha chiesto, con grande passione per questo sport, di porre l'attenzione su tutte queste problematiche. Troppo simulatori non puniti, troppi finali di gara dove non si gioca più e qualcuno che, senza fare nomi, comincia ad approfittarne preparando prima alcune situazioni. Si è perso lo spirito del gioco, gli arbitri, come i guardalinee da qualche anno, ormai non prendono più decisioni e si crea confusione: tutti tendono a protestare. Secondo Gasperini bisogna riportare il contrasto al centro del gioco. «Un gesto tecnico» secondo l'allenatore di Grugliasco, che al pari di un gol o un dribbling non può venire meno. Espulsioni o rigori che indirizzano partite e ostacolano lo spettacolo. E arrivato il momento di farsi sentire, a cominciare dagli allenatori che costantemente lamentano senza però intervenire. Mai come in questo momento serve un confronto costruttivo che coinvolga tutti. D'altronde, il calcio, è di chi lo gioca e di chi lo guarda.