Gasperini all'assalto contro il tabù Napoli

IL TEMPO (L. PES) - Gasp all'assalto. Il tecnico si prepara ad affrontare la delicata sfida in casa del Napoli, dove la Roma non vince dal 2018 (3 pareggi e 4 sconfitte in sette gare), che può valere una fetta importante della qualificazione alla prossima Champions. Contro la squadra di Conte (che ha battuto una sola volta in carriera, proprio lo scorso anno al Maradona, nelle dieci sfide di Serie A) i giallorossi cercano il salto di qualità definitivo nei big match, dopo aver aperto il girone di ritorno con il pareggio dell'Olimpico contro il Milan. Tante buone prestazioni negli scontri diretti ma soltanto il punto dello scorso 25 gennaio e tante sconfitte di misura. L'allenatore di Grugliasco, come sempre, si affida all'attacco e potrebbe confermare il tridente che tanto ha fatto soffrire la squadra di Allegri. Oltre a Dybala, infatti, si è rivisto con il gruppo anche Soulé che da settimane combatte con una lieve forma di pubalgia. La formula con i due argentini alle spalle di Malen (unico certo della maglia da titolare) sembra la formula più probabile anche se i dubbi restano. Il recupero della Joya, vista anche l'intesa mostrata da subito con Malen, lo mette in pole position per giocare sulla destra nella trequarti, mentre il ballottaggio più grande è dall'altra parte.

Soulé è in vantaggio seguito da Pellegrini con Zaragoza più defilato. Difficile immaginare soluzioni diverse in una gara così importante. Gasperini, si sa, soprattutto negli appuntamenti decisivi ama attaccare dall'inizio, per questo immaginare tre centrocampisti con Cristante avanzato (formula utilizzata, ad esempio, a San Siro col Milan) è un esercizio complicato. Non arrivano buone notizie, invece, dagli altri infortunati. Ferguson ed Hermoso hanno lavorato ancora a parte e la convocazione per Napoli, a questo punto, diventa a rischio. Il difensore spagnolo sembra avere più chance di recuperare dalla contusione al piede, altrimenti è pronto Ghilardi in grande ascesa nelle ultime partite. Servirà, in ogni caso, una partita di grande intensità e forza offensiva, che troppo spesso è mancata alla Roma nei momenti che contavano.