Gasp, sfida al Napoli e al tabù big match: "Serve un salto di qualità"

Il problema che non ti aspetti, a poche ore dal big match contro il Napoli: Dybala a rischio per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Stesso discorso per Soulé, ancora alle prese con la pubalgia e una settimana di allenamenti a scartamento ridotto. Si va verso un doppio forfait per la sfida del Maradona. [...] L'unica certezza dell'allenatore si chiama Malen. L'attaccante olandese guiderà l'attacco spuntato dei giallorossi: «Ha avuto un impatto fortissimo, è un giocatore che ci dà molto e che dobbiamo sostenere in tutti i modi». Il resto del tridente è un rebus. Con il duo argentino ko, la scelta è prima di tutto tattica, tra il 3-4-2-1 o il 3-5-2 e l'inserimento di un centrocampista in più. Con il modulo classico potrebbero giocare Pellegrini insieme a Zaragoza dietro Malen, con Vaz e Venturino in panchina. Mentre con i cinque in mediana, spazio a Pisilli, El Aynaoui, Cristante con Malen e Zaragoza. [...] Gian Piero Gasperini non gira intorno al tema: la sfida di questa sera (ore 20.45) è un bivio importante per la Roma che non può permettersi di perdere contatto dal treno delle prime 4. «Non sono partite decisive, importanti sì. Se perdi quelle due e vinci tutte le altre non cambia niente. Però sono scontri diretti, hanno un valore più alto», ha ammesso l'allenatore alla vigilia. Perché il chiodo fisso a Trigoria è la qualificazione alla prossima Champions League, che passa inevitabilmente dal campionato e dalle vittorie contro le dirette concorrenti. [...]

(la Repubblica)